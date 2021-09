Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca mai multe organizatii sindicale din aceasta tara au anuntat organizarea unei greve nationale la nivelul transportului aerian in data de 24 septembrie 2021.



Conform atentionarii de calatorie transmisa de catre MAE, vor fi perturbate zborurile efectuate pe rutele nationale si internationale, avand ca origine sau destinatie aeroporturile de pe teritoriul Republicii Italiene.



In acest context, autoritatile italiene recomanda consultarea paginilor…