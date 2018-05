Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru data de 30 mai 2018, a fost anunțata greva generala de 24 de ore, incepand cu ora 00:01 și pana la orele 24:00 de catre:1. Administrația Suprema a Funcționarilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federația Navala Panelena a anunțat intreruperea activitații cu prilejul zilei de 1 Mai 2018 la toate categoriile de nave, pentru un interval de 24 ore, incepand de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, marti, va debuta o greva de amploare si, cel mai probabil, de lunga durata in transportul feroviar si la compania aeriana Air France.Astfel, la Societatea Nationala…