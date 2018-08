Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Germania si in Croatia ca in aceste tari sunt in vigoare coduri meteo de canicula, iar pe teritoriul statului croat circulatia rutiera este aglomerata. Potrivit MAE. in Republica Federala Germania, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 7-9 august prognozele meteorologice indica o crestere semnificativa a temperaturilor, pana la 40 de grade Celsius, izolat fiind posibile ploi puternice si furtuni. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la…