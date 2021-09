Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca, in conformitate cu informatiile comunicate de autoritatile italiene, mai multe organizatii sindicale au anuntat organizarea unei greve nationale la nivelul transportului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca mai multe organizatii sindicale din aceasta tara au anuntat organizarea unei greve nationale la nivelul transportului aerian in data de 24 septembrie 2021.…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania ii avertizeaza pe cetațenii romani ca urmeaza doua zile cu temperaturi foarte ridicate in cateva zone ale Spaniei. Autoritațile au emis o avertizare de...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca in intervalul 10 – 11 august 2021, in regiunile din centru si sud se vor inregistra temperaturi foarte ridicate, cu valori de pana la 45°C. Serviciul italian de Protectie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie in Grecia unde a fost emisa o prognoza cu privire la aparitia unor fenomene meteo extreme. Autoritatile elene avertizeaza, de asemenea, in legatura cu existenta unei concentratii ridicate de particule fine PM2.5 in regiunea Attica.

- Atenționare de calatorie pentru Spania. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca Agenția Meteorologica de Stat a actualizat prognoza de vreme nefavorabila și a emis un cod galben și unul portocaliu de vant și canicula,…

- Autoritațile americane au emis o alerta meteorologica pentru uraganul Elsa, ii avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe pe romanii care sunt sau vor sa mearga in Florida, SUA. MAE sfatuiește cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in zona care urmeaza a fi afectata de uraganul Elsa, sa amane calatoria…