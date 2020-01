Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, potrivit datelor transmise de autoritatile din Bosnia si Hertegovina, poluarea atmosferica se mentine la un nivel ridicat in special in Cantonul Sarajevo potrivit news.ro In acest context, MAE arata ca au fost prelungite pe termen nedeterminat, pentru…

- Avand in vedere escaladarea tensiunilor in zona Orientului Mijlociu, generata de ultimele evenimente din Republica Irak, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani sa evite calatoriile care nu sunt absolut necesare in aceasta țara. De asemenea, cetațenilor romani care se afla in Orientul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat vineri ca a fost semnalata poluare atmosferica periculoasa in Kosovo. "MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia, Kosovo ca, in conformitate cu masuratorile efectuate recent pe plan local, nivelul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Federatia Asociatiilor Agricole din regiunea Larissa a anuntat organizarea unor ample miscari de protest, inclusiv blocarea cu tractoare si utilaje agricole a intersectiilor drumurilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale si serviciul meteorologic al Aeronauticii militare franceze, duminica si luni se mentin codurile de vreme…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Slovenia ca Agentia pentru Mediu a emis un cod portocaliu, pentru vestul tarii, fiind prognozate vant si ploi torentiale pentru data de 17 noiembrie 2019, pe durata serii si a…

- MAE recomanda, intr-un comunicat transmis marti, 'respectarea cu strictete a indicatiilor date de reprezentantii autoritatilor americane pe linia normelor de prevenire a incendiilor, inclusiv pe cele care reglementeaza circulatia pe drumurile publice'. Totodata, cetatenii romani aflati in zonele…