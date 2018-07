Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Georgia ca prognozele meteorologice indica o crestere semnificativa a temperaturilor, peste media caracteristica acestei perioade. Astfel, potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca personalul din transportul feroviar a anuntat intrarea in greva, cu asigurarea serviciului minim al circulatiei trenurilor. MAE precizeaza ca reteaua feroviara va…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca vineri, in intervalul orar 13,00 - 17,00, sunt anuntate greve (locale si generale), care pot afecta orarul zborurilor si activitatea aeroportului din Bologna, se…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Libaneza ca, in contextul organizarii, la data de 6 mai 2018, de alegeri parlamentare este de așteptat sa se desfașoare manifestații publice in jurul secțiilor de votare, in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca autoritatile locale vor mentine pana la 31 octombrie 2018 controalele la frontiere, facand cunoscuta "persistenta" amenintarii teroriste. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 mai, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim. Din motive de siguranta, autoritatile din Istanbul nu…

