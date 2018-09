Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de autoritatile nipone lt;https: www.jma.go.jp en warn gt;, din cauza seismului cu magnitudinea de 6,7 inregistrat la data de 6 septembrie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca o alerta privind riscul contractarii virusului West Nile a fost emisa de Centrul de Control si Preventie din cadrul Ministerului grec ...

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, pana marti, o atentionare de calatorie pentru Grecia, avand in vedere furtunile anuntate. Printre zonele vizate sunt si statiuni unde romanii isi petrec concediile.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Suedia ca exista mai multe incendii majore de padure.Sunt afectate regiunile Dalarna, Jauml;mtland si Gauml;vleborg nordul si centrul Suediei . In unele localitati, autoritatile au organizat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de Agentia Meteorologica nipona, majoritatea prefecturilor din partea de vest a tarii se afla sub atentionare de ploi abundente…