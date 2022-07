MAE, atenționare de călătorie în Spania: Se prelungește greva însoțitorilor de zbor ai companiei Ryanair Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Regatul Spaniei ca mai multe organizatii sindicale au anuntat prelungirea grevei insotitorilor de zbor ai companiei aeriene Ryanair, in perioadele 12 – 15, 18 – 21 si 25 – 28 iulie, pe toate intervalele orare. Greva afecteaza aeroporturile din Madrid, Malaga, Barcelona, Alicante, Sevilla, Palma de Mallorca, Valencia, Girona, Santiago de Compostela si Ibiza. In acest context, pot exista blocaje majore in programul curselor aeriene operate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

