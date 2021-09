Stiri pe aceeasi tema

- MAE informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia, despre existenta unui incendiu activ de vegetatie forestiera in provincia Malaga, in zona oraselelor Jubrique, Genaguacil, Estepona si Benahavis, ce afecteaza o suprafata de…

- Mii de hectare impadurite, mistuite de flacari in Spania. Un pompier de 44 de ani a murit la datorie, in incendiul violent. Sute de persoane au fost evacuate in sudul Spaniei din cauza unui incendiu de vegetatie, au declarat autoritațile regionale. De miercuri seara, echipajele de pompieri intervin…

- Ministerul Afacerilor Externe au emis o alerta de calatorie pentru Spania, din cauza unui incendiu de vegetație forestiera care are loc in Malaga, Spania. Peste 1.000 de persoane au fost evacuate. MAE le...

- Ministerul Afacerilor Externe ii anunța pe romanii care intenționeaza sa calatoreasca in Spania ca urmeaza doua zile cu precipitații abundente și furtuni. Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia meteorologica locala a emis coduri galben, portocaliu si rosu de canicula pentru vineri si sambata, iar din cauza temperaturilor ridicate exista un risc…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agenția Meteorologica de Stat (AEMET) a emis coduri galben și portocaliu de canicula, ploi torentiale, vijelii si grindina pentru pentru miercuri și joi, conform mediafax.ro.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica spaniola a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis coduri portocaliu si galben de canicula, furtuni si ploi torentiale. Astfel,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis un cod galben si unul portocaliu de vant si canicula, pentru vineri si sambata.…