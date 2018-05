Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care revin in Romania din mini-vacanța petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca, luand in considerare datele statistice colectate de autoritațile competente la data de 28 aprilie 2018, conform carora prin PCTF Ruse, in Bulgaria, au intrat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Turcia la Istanbul c în contextul celebrrii zilei de 1 mai 2018 exist posibilitatea organizrii unor demonstraii în Piaa Taksim. Din motive de siguran autoritile din Istanbul nu...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 Mai, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim, informeaza un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 mai 2018, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, marti, va debuta o greva de amploare si, cel mai probabil, de lunga durata in transportul feroviar si la compania aeriana Air France.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 16 ndash; 19 martie 2018, in vestul si centrul tarii, dar si in regiunea Transcarpatia, sunt prognozate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu datele furnizate de Agenția Meteorologica a Japoniei, a fost instituita o alerta de nivelul 3, prin care cetațenii sunt rugați sa nu se aproprie de zona…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca prognozele meteorologice locale indica, pentru perioada 26-28 februarie 2018, precipitații abundente sub forma de ninsoare, insoțite de intensificari ale vantului…