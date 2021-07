Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Portugheza referitor la anuntul companiei de handling aeroportuar Groundforce Portugal privind greva lucratorilor sai, pana la ora 24:00 a zilei de 18 iulie 2021.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatele din Aeroporturile din Paris (ADP), Roissy Charles-de-Gaulle si Orly, au lansat un apel la greva pana luni. In aceste conditii,…

- Funcționarii publici din Grecia vor organiza, joi, o greva generala de 24 de ore, ii informeaza MAE pe romanii care sunt sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia. Greva va afecta și transportul public in comun. Romanii sunt sfatuiți sa evite deplasarile neesențiale in zonele centrale din Atena,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Administratia Nationala elena a Functionarilor Publici si Confederatia Generala a Lucratorilor din Grecia au anuntat organizarea unei greve generale, cu o durata…