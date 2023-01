Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte a Bulgariei se afla joi și vineri sub ninsori abundente, iar autoritațile locale au emis un cod portocaliu pentru regiunile Smolian, Pazardjik, Plovdiv și Blagoevgrad, transmite MAE.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca mare parte a teritoriului se afla sub cod portocaliu de ninsori.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul National de Meteorologie si Hidrologie bulgar, in perioada 26 27 ianuarie 2023, o parte insemnata a teritoriului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde sunt asteptate perturbari in domeniul transporturilor, din cauza vantului puternic, meteorologii emitand...

- Ministerul Afacerilor Externe a emis astazi o atenționare de calatorie pentru Franța, unde joi este programata o greva generala care va duce la perturbarea circulației ferioviare și a transportului public. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe romani care merg in Bulgaria ca, incepand din 1 ianuarie 2023, vor intra in vigoare noile prevederi referitoare la reducerea cu 10% a cuantumului taxelor vinietelor electronice.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Austria ca luni, incepand cu ora 00:00, are loc o greva in sectorul transportului feroviar, care se va incheia pe 28 noiembrie, ora 24:00. Aproximativ 5.000 de trenuri isi…

- Ungaria impune restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj in perioada 29 octombrie – 1 noiembrie, avertizeaza MAE. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa se deplaseze pe teritoriul Ungariei ca autoritațile ungare vor impune…