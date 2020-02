Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in regiunile administrative speciale Hong Kong si Macao ale Republicii Populare Chineze ca autoritatile locale au activat planurile de pregatire si raspuns pentru boli infectioase…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala coronavirus .Comisia nationala de sanatate a R.P. Chineza a raportat, la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru China, in contextul in care in localitatea Wuhan exista un focar de pneumonie virala (coronavirus). Astfel, cetatenii romani sunt sfatuiti sa evite deplasarea in provincia Hubei.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala (coronavirus) si recomanda, temporar, evitarea deplasarilor in zona. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma cutremurului de marti dimineata din Albania, exista posibilitatea aparitiei unor replici seismice de intensitati diferite, precum si a unor disfunctionalitati in infrastructurile de transport si energie, informeaza Agerpres.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, incepand de marti, starea vremii se va inrautati, fiind caracterizata de intensificari ale…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Norvegia in legatura cu decizia autoritaților de a extinde cu inca șase luni perioada de efectuare a controalelor la frontierele interne Schengen, incepand cu data de 12 noiembrie, potrivit Mediafax.„Ministerul…