Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca, in conformitate cu informatiile publicate de compania aeriana Ryanair, in 25 si 26 iulie ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic, care ar putea afecta unele zboruri dinspre si catre Italia, precum si programul de zbor al curselor din aeroporturile belgiene Bruxelles si Charleroi. Astfel, intr-un comunicat transmis luni AGERPRES, MAE atrage atentia cetatenilor romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca in perioada mentionata ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic din Spania,…