- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, din cauza fluxului mare de persoane care se deplaseaza in aceasta perioada, au fost semnalate aglomerari și cozi de autovehicule la punctele de control rutier a trecerii frontierei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, din cauza fluxului mare de persoane care se deplaseaza in aceasta perioada, au fost semnalate aglomerari si cozi de autovehicule la punctele de control rutier de la granita cu Bulgaria,…

- Ambasada Romaniei a initiat demersuri in regim de urgenta pentru fluidizarea traficului de la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata – Promachonas), a anuntat, sambata seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). “In contextul intarzierilor inregistrate la punctul de frontiera…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Administratia Nationala elena a Functionarilor Publici si Confederatia Generala a Lucratorilor din Grecia au anuntat organizarea unei greve generale, cu o durata…

- Documente de vaccinare in limba engleza ori teste facute cu cel mult 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul elen sunt doar cateva dintre condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care vor sa intre in Grecia. Noile masuri au intrat in vigoare la data de 14 mai 2021 și se aplica pana…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria prin punctul comun de frontiera Giurgiu - Ruse ca pana joi, in intervalul orar 20,00 - 24,00, circulatia pe Podul Prieteniei va fi oprita total pentru finalizarea unor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani aflati in Grecia ori care intentioneaza sa calatoreasca in aceasta tara ca autoritatile au emis o avertizare de fenomene meteo intense pana...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, astfel, cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria despre existența unui cod galben de precipitatii, pentru zilele de duminica si luni, 21 și 22 martie, in mai multe regiuni ale țarii. Potrivit aceleiași informari…