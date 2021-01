Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania ca, potrivit autoritatilor locale, in perioada 16-17 ianuarie, Peninsula Iberica va fi afectata de un val de frig polar, cu temperaturi de pana la -12° C si rafale…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania ca, in perioada 12 - 13 ianaurie, Peninsula Iberica este afectata de un val de frig polar, cu temperaturi care pot ajunge si pana la -15 grade in unele regiuni.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania ca autoritațile au emis coduri roșu, portocaliu și galben de frig polar. Pe mai multe drumuri se circula cu dificultate din cauza furtunii Filomena. Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde marti si miercuri se mentin codurile portocaliu si galben de ploaie si ninsoare emise pentru mai multe regiuni.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agenția Meteorologica spaniola (AEMET) a emis o prognoza de precipitații și vant pentru perioada 8-9 ianuarie 2021.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia, ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a emis un cod portocaliu de ploi si intensificari ale vantului, pentru perioada 11-13 decembrie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania, ca o alerta meteo Cod portocaliu de trei zile de ploi si vant puternic a fost emisa pentru comunitatea autonoma Andaluzia. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani…