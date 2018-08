Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Italia c în urma prbuirii unei poriuni de pod al carosabilului autostrzii A10 din apropierea oraului Genova a fost închis temporar circulaia rutier în zon pe segmentul de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in urma exploziei petrecute la data de 6 august 2018, la Bologna, circulatia pe autostrada A14 este intrerupta in zona afectata de accident. O echipa consulara din cadrul Consulatului…

- Circulația rutiera este ingreunata miercuri dimineața, pe Drumul Național 1, intre Unirea și Turda. Carosabilul este inundat pe o porțiune de aproximativ 200 de metri, in zona localitații Stejeriș. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulația rutiera este ingreunata…

- Circulatia rutiera este oprita, sambata dimineata, pe trei drumuri nationale, in urma ploilor torentiale care au dus la inundarea soselelor, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Astfel, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea…

- Ploile abundente au afectat circulatia rutiera pe mai multe artere, trei drumuri nationale fiind, joi seara, afectate de acumulari de apa pe carosabil sau aluviuni. Doua sunt in judetul Bacau si unul in judetul Vrancea, echipajele de interventie lucrand pentru eliberarea lor, informeaza news.ro.Centrul…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata duminica, intre orele 09:30 - 10:00, pe jumatate din drumul de pe Transfagarasan (DN 7C), intre km 54+500 si km 61+400, pentru desfasurarea unei competiții de ciclism. Totuși, CNAIR vine cu o atenționare speciala care ii vizeaza pe organizatori, participanți și...