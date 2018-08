Stiri pe aceeasi tema

- MAE a emis, vineri, o atentionare de calatorie pentru a informa romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Autoritatea locala pentru Siguranta Alimentara a luat masuri in scopul prevenirii patrunderii pe teritoriul tarii a virusului pestei porcine africane.

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) anunța, intr-un comunicat transmis marți, ca a intreprins masuri de prevenire a apariției pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria.

- In imediata apropiere de focarul de pesta porcina de la Mereni, Anenii Noi, a fost majorat, de la unu la trei, numarul punctelor de control și filtre de dezinfectare a transportului. In regiune sunt trei complexe mari de porcine, protecția acestora fiind de prima importanța, se menționeaza intr-un comunicat…