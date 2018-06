Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca vineri, in intervalul orar 13,00 - 17,00, sunt anuntate greve (locale si generale), care pot afecta orarul zborurilor si activitatea aeroportului din Bologna, se…

- Grecia. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Elena ca, pentru data de 30 mai 2018, a fost anunțata greva generala de 24 de ore,

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Libaneza ca, in contextul organizarii, la data de 6 mai 2018, de alegeri parlamentare este de așteptat sa se desfașoare manifestații publice in jurul secțiilor de votare, in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca autoritatile locale vor mentine pana la 31 octombrie 2018 controalele la frontiere, facand cunoscuta "persistenta" amenintarii teroriste. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le transmite romanilor care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca joi si vineri este preconizata o greva cu durata de 48 ore, organizata de sindicatul pilotilor companiei aeriene Vueling, care va avea drept consecinta anularea a 222 zboruri…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federația Navala Panelena a anunțat intreruperea activitații cu prilejul zilei de 1 Mai 2018 la toate categoriile de nave, pentru un interval de 24 ore, incepand de…