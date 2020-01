Stiri pe aceeasi tema

- Un înalt oficial iranian din domeniul securitații a declarat, luni, ca Teheranul ia în considerare 13 ”scenarii de razbunare” dupa uciderea generalului Soleimani, transmite agenția iraniana Fars, citata de Reuters. Declarația a fost facuta de secretarul Consiliului Național…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sambata, pe Twitter, un mesaj in care arata ingrijorarea Romaniei cu privire la evolutiile din Orientul Mijlociu si atrage atentia asupra necesitatii detensionarii situatiei. „Romania este profund ingrijorata cu privire la evolutiile din Orientul Mijlociu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, sambata, un mesaj pe Twitter in care subliniaza necesitatea detensionarii situatiei din Orientul Mijlociu. "Romania este profund ingrijorata cu privire la evolutiile din Orientul Mijlociu dupa atacurile asupra Ambasadei Statelor Unite in…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa evite calatoriile care nu sunt absolut necesare in Irak, avand in vedere escaladarea tensiunilor in zona Orientului Mijlociu, generata de ultimele evenimente din aceasta tara. De asemenea, se recomanda evitarea zonelor in care…

- Fostul premier pakistanez Nawaz Sharif, eliberat sub cautiune din inchisoare, unde ispasea o pedeapsa pentru coruptie, se afla "in stare grava", la cateva zile dupa ce a suferit un infarct, a anuntat marti medicul lui, informeaza AFP. Sharif, "grav bolnav, lupta pentru sanatatea si viata sa", a notat…

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri drept un "mare succes" crearea unei zone de securitate in Siria, precizand ca urmeaza sa faca o declaratie de la Casa Alba pe aceasta tema mai tarziu in cursul zilei, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. "Mare succes la frontiera dintre…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri ca ministrul interimar pentru securitate interna, Kevin McAleenan, a demisionat si ca un nou sef al agentiei urmeaza sa fie desemnat saptamana viitoare, potrivit Reuters si AFP. "Kevin McAleenan a facut o treaba fantastica", a scris Donald Trump…