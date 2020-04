Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in plina criza de COVID-19 și avem nevoie mai mult ca niciodata sa strangem randurile. Doctorii reprezinta cea mai Post-ul Dumitru Lupescu: “Doctorii reprezinta cea mai importanta resursa in momentul de fața in Romania” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Solidaritatea oamenilor in lupta cu infricosatorul coronavirus este mai presus de orice in aceasta perioada critica. Un om de afaceri din judetul Ialomita a anuntat ca va livra timp de 30 de zile masa de pranz pentru medicii si asistentele de la Unitatea de primiri Urgente a spitalului din Slobozia.

- Horoscopul zilei de luni, 23 martie 2020. In timp ce o zodie ar putea avea parte astazi de o cearta aprinsa, din cauza unor probleme ce nu mai pot fi ignorate, alta zodie ar putea primi o veste importanta.

- Potrivit sursei citate, este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani, confirmat cu COVID-19 pe data de 18.03.2020 la Unitatea de Primiri Urgebțe (UPU) din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova.Pacientul avea afecțiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica…

- Conform unui proiect de hotarare care va fi propus spre aprobare consilierilor locali din Timisoara, o societate germana deja prezenta in oras doreste extinderea activitatii sale din Timisoara. Societatea germana specializata in domeniul automotive vrea sa-si extinda activitatea de la unitatea pe care…

- Ziarul Unirea FOTO| Mica Unire sarbatorita de copilașii de la Școala Gimnaziala ,,Nicodim Ganea „, din Bistra. Hora Unirii și desene care reprezinta ,,hora” și unitatea, facute de elevi Mica Unire sau Unirea cea Mica, sarbatorita de copilașii de la Școala Gimnaziala ,,Nicodim Ganea”, din Bistra. Hora…

- Cu prilejul aniversarii a 161 de ani de la actul istoric al Unirii Principatelor Moldova si Muntenia (24 ianuarie 1859), joi, 23 decembrie 2020,ora 13, in Sala de Coferințe a Muzeului de Istorie, va avea loc, o activitate in colaborare cu Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Suceava. Vor participa…

- Personajul zilei este unul special astazi. Un geniu in permanența la un pas de moarte. S-a luat la tranta cu existența lui Dumnezeu, a imparțit lumea in doua și, cu toate astea, a avut probleme, ca noi toți.