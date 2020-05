Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța revenirea in țara a 277 de cetațeni romani aflați in Republica Franceza și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Repatrierea s-a facut cu doua curse aeriene speciale operate de compania Tarom, se precizeaza in comunicatul MAE.

- Peste 150 de romani din Italia au revenit in Romania, joi, cu o cursa speciala TAROM. Mai mult, cu aceeasi cursa aeriana, pe ruta Bucuresti – Roma, a fost facilitata si repatrierea pentru 132 cetateni italieni care se aflau pe teritoriul Romaniei, se arata in comunicatul transmis de Ministerul de Externe.”Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați in strainatate cu titlu temporar, in perioada 21-24 mai vor fi organizate șapte zboruri din state europene (Regatul Spaniei, Republica Franceza și Regatul…

- "In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe…

- Sapte curse aeriene vor fi organizate, in perioada 21-24 mai, de autoritatile romane, pentru repatrierea unor cetateni romani aflati temporar in Spania, Franta si Marea Britanie. “In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca in cursul noptii de duminica spre luni a fost facilitata revenirea in tara a 85 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Arabiei Saudite, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul zilei de astazi a fost facilitata revenirea in țara a 56 de cetațeni romani care se aflau in Kuweit, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și ale Ministerului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca joi fost facilitata repatrierea a 101 cetateni romani din Portugalia, revenirea in tara a 114 cetateni romani din Spania (Tenerife) si 42 din Maroc. Potrivit unui comunicat de presa al MAE transmis vineri AGERPRES, actiunile respective sunt cuprinse…