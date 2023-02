MAE anunță o întâlnire între Ministerul Mediului și partea ucraineană, pe tema scandalului Bâstroe MAE a transmis, vineri, ca ministrul ucrainean al protectiei mediului a propus organizarea unei intalniri bilaterale la nivel de ministri ai mediului pe tema lucrarilor de dragaj pe bratele Chilia si Bastroe ale Dunarii. Astfel, Ministerul Mediului a informat telefonic, urmand sa transmita si in scris, disponibilitatea pentru organizarea acestei intalniri la inceputul saptamanii viitoare. Totodata, MAR mai arata ca ”nu a primit nicio propunere de la partea ucraineana pentru o intalnire la nivel de experti din cadrul MAE pe subiectul dragajelor pe bratele Chilia si Bastroe ale Dunarii, nici in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

