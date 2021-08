Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța implementarea unor noi masuri pentru reducerea birocrației in activitatea consulara. Este vorba de simplificarea procedurilor aplicabile in materie de cetațenie privind documentele necesare pentru depunerea cererilor privind acordarea/redobandirea cetațeniei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța implementarea unor noi masuri pentru reducerea birocrației in activitatea consulara. Este vorba de simplificarea procedurilor aplicabile in materie de cetațenie...

- Secretarul general al PSD Paul Stanescu anunța ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura la adresa Givernului Cițu. „Trebuie opriți inainte de a transforma cu totul Romania intr-o țara penala...

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, anunța ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura la adresa Guvernului Florin Cițu. Trebuie opriți inainte de a transforma cu totul Romania intr-o țara penala, dar liberala, susține Paul Stanescu. Reprezentantul PSD are acuzații grave la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, o noua masura decisa pentru debirocratizarea procedurilor de procesare a serviciilor consulare prin eliminarea obligativitatii prezentarii, la ghiseu, a fotocopiilor documentelor justificative, in vederea prestarii serviciului consular solicitat.…

- Coordonatorul Campaniei de Vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, anunța ca și in aceasta saptamana au fost inchise mai multe centre de vaccinare in Romania. "Evaluarea eficienței centrelor de vaccinare. Datele centralizate in ziua precedenta arata ca 45 de centre de vaccinare au sistat temporar…

- Traficul de internet fix din Romania a inregistrat, anul trecut, o crestere cu 51%, in timp ce, in cazul internetului mobil, s-a consemnat un salt de 30%, pe o piata telecom in care veniturile s-au majorat cu 1%, de la an la an, arata datele statistice publicate, miercuri, de Autoritatea Nationala…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile turce au revizuit conditiile de intrare in Republica Turcia, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri intrand in vigoare marti, 1 iunie. Astfel, potrivit noilor masuri, accesul pe cale rutiera, aeriana si maritima pe teritoriul…