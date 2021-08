Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca un numar de cinci cetateni afgani din categoriile vulnerabile - un student cu bursa in Romania si doi jurnalisti impreuna cu membri de familie - au fost evacuati din Kabul in urma demersurilor Celulei de criza interinstitutionale si se afla in siguranta…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a condamnat atacurile teroriste de joi de la Kabul, precizand ca autoritatile sunt in contact cu cei noua cetateni romani ramasi in Afganistan, care nu au fost afectati de atacuri. La fel ca Romania, talibanii au condamnat și ei atentatele sinucigașe. "Condamn…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri seara, intr-un comunicat de presa, evacuarea cu succes de pe aeroportul din Kabul a altor 14 cetațeni romani și a patru bulgari cu ajutorul aeronavei Ministerului Apararii. Ministerul de Externe anunța ca aeronava militara romaneasca a aterizat la Islamabad…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri ca in afara de cei 14 cetateni romani care au ajuns pe aeroportul din Kabul mai exista un singur roman aflat in afara aeroportului care doreste repatrierea. "Ma bucur ca am reusit astazi, prin eforturile colegilor din Celula de criza,…