- FOTO – Arhiva Ministerul de Externe a anuntat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infectie cu virusul Covid-19, scrie Mediafax. Acesta este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritatilor, acesta are simptome usoare, fiind in auto-izolare…

- Serviciile Consulatului general din Milano și ale Consulatului din Padova au fost suspendate incepand de astazi, 5 martie, in legatura cu numarul in creștere de contaminari cu virusul Covid-19 in regiunile italiene Lombardia, Veneto și Emilia Romagna, informeaza Ministerul de Externe și Integrarii Europene…

- Un barbat in varsta de 70 de ani este prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus Covid-19 in Elveția, potriivt Mediafax. Barbatul, care provine din cantonul Ticino, regiune situata la granița cu Italia, a calatorit in Lombardia la mijlocul lunii februarie.

- Elvetia a confirmat primul caz de coronavirus (Covid-19) pe teritoriul sau, a anuntat marti Biroul Federal pentru Sanatate Publica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Televiziunea elvetiana RTS a declarat ca autoritatile din Ticino, la granita cu Italia, au confirmat cazul in regiune.Pe…

- Epidemia de coronavirus ia amploare in Italia unde numarul infectarilor a depasit 130. S-au inregistrat si doua decese. Autoritatile au luat masuri imediate: 12 localitati din provinciile Lombardia si Veneto sunt in carantina.

- Romanul infectat cu noul coronavirus, aflat pe nava izolata in portul japonez Yokohama, a fost debarcat și dus la spital pentru ingrijiri. Aceleași masuri s-au luat și in cazul altor 43 de persoane de pe vas care au primit ieri diagnosticul. Barbatul, in varsta de 41 de an, de loc din județul Argeș,…