MAE anunţă că Serbia se află sub cod roşu şi portocaliu pentru ninsori ”Astfel, pentru regiunea Serbia de Rasarit, a fost emis un cod rosu de zapada, fiind asteptate caderi de peste 30 cm in 12 ore si rafale de vant de peste 60 km/h. Pentru celelalte regiuni a fost emis un cod portocaliu de ninsoare si un cod galben de vant, stratul de zapada putand ajunge la peste 10 cm in 12 h. Populatia este avertizata cu privire la ingreunarea considerabila a circulatiei, precum si la riscurile de rupere a copacilor. Unele drumuri vor fi inchise temporar, ca urmare a conditiilor meteo, afectand mai ales autoturismele de mare tonaj. Starea drumurilor poate fi consultata pe harta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat organizarea unei greve in perioada 10.12.2021 – 11.12.2021. Greva va afecta toate categoriile de nave (inclusiv cele de transport persoane),…

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE, restrictionarea accesului camioanelor de marfa va dura cateva ore, existand astfel riscul de crestere a timpilor de asteptare si crearea de cozi pentru transportatori."Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Suedia ca autoritatile au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiera interna de stat pana la 11 mai 2022. Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor…

- In context, MAE le recomanda cetatenilor romani sa se asigure ca detin in permanenta asupra lor, pe timpul calatoriei spre si dinspre Regatul Danemarcei, un act de identitate valabil (pasaport sau carte de identitate nationala).Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca Serviciul de Protectie Civila italian a emis, pentru ziua de vineri, 29 octombrie 2021, avertizari de conditii meteorologice severe. Potrivit MAE, au fost emise…

- Astfel, se anunța deteriorarea rapida a condițiilor meteo, temperaturi scazute cu pana la 7 grade Celsius, furtuni puternice insoțite de precipitații și, pe alocuri, grindina și intensificari ale vantului – pana la gradul 9 pe scara Beaufort.Frontul de aer depresionar iși va face simțita prezența in…

- In Regatul Tarilor de Jos, in data de 22 septembrie, mecanicii de locomotiva din cadrul companiei olandeze de transport feroviar – NS International – se vor afla in greva. Greva va dura 24 de ore, in acest interval circulatia trenurilor fiind puternic perturbata. Totodata, pe durata grevei, nu vor circula…