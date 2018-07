Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atentie a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei si conform datelor comunicate de autoritatile locale, pana la momentul actual nu sunt informatii cu privire la existenta unor cetateni romani…

- Clubul Olympiakos Pireu a anuntat ca doneaza un milion de euro in sprijinul victimelor incendiilor de vegetatie din regiunea Attica in timp ce PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, va ceda toate incasarile de la meciul de marti cu FC Basel, potrivit presei din Grecia.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri dimineata, ca informatiile furnizate autoritatilor romane arata ca nu exista romani afectati in urma incendiilor violente din Grecia, soldate cu cel putin 74 de morti si 187 de raniti."Din toate informatiile pe care le avem, nu exista…

- Premierul grec Alexis Tsipras a anunțat astazi doliu național de trei zile pentru victimele incendiilor forestiere din țara, in urma carora au decedat peste 60 de persoane, transmit agențiile de presa elene, citate de moldpres.md.

