Ministerul Afacerilor Externe precizeaza, intr-un comunicat, ca nu recunoaste si considera lipsite de legitimitate asa-numitele "alegeri prezidentiale" derulate duminica pe teritoriul regiunii Tskhinvali/Osetia de Sud din Georgia.

Osetia de Sud, o republica autoproclamata in urma unei secesiuni in Georgia, anunta sambata ca a trimis militari in Ucraina, "sa ajute la apararea Rusiei", in cea de-a 31-a zi a invaziei ruse a Ucrainei, relateaza AFP.

- Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaște și considera lipsite de legitimitate așa-numitele „alegeri parlamentare” derulate pe teritoriul regiunii Abhazia din Georgia, la 12 martie 2022, arata un comunicat de presa. „Ministerul Afacerilor Externe reafirma poziția principiala a Romaniei privind sprijinul…

Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene avertizeaza moldovenii care se afla sau planifica sa plece in Georgia „sa acorde o atenție sporita securitații individuale și sa evite locurile aglomerate, iar in cazul in care se constata apariția unor proteste spontane, sa paraseasca imediat perimetrul…"