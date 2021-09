Stiri pe aceeasi tema

- Inca 80 de cetateni afgani au fost evacuati cu succes din Afganistan duminica dimineata, pe cale terestra, aflandu-se in siguranta pe teritoriul Pakistanului, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, cetatenii afgani evacuati in acest grup (colaboratori ai fortelor armate…

- Inca 80 de cetateni afgani au fost evacuati cu succes din Afganistan duminica dimineata, pe cale terestra, aflandu-se in siguranta pe teritoriul Pakistanului. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca cetatenii afgani evacuati in acest grup (colaboratori ai fortelor armate romane, studenti cu burse…

- Inca 80 de cetateni afgani au fost evacuati cu succes din Afganistan duminica dimineata, pe cale terestra, aflandu-se in siguranta pe teritoriul Pakistanului, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, cetatenii afgani evacuati in acest grup (colaboratori ai…

- Înca 80 de cetateni afgani au fost evacuati cu succes din Afganistan duminica dimineata, pe cale terestra, aflându-se în siguranta pe teritoriul Pakistanului, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Potrivit sursei citate, cetatenii afgani evacuati în acest grup…

- Inca 80 de cetateni afgani au fost evacuati cu succes din Afganistan duminica dimineata, pe cale terestra, aflandu-se in siguranta pe teritoriul Pakistanului, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, cetatenii afgani evacuati in acest grup (colaboratori ai fortelor armate…

- Inca 80 de cetateni afgani au fost evacuati cu succes din Afganistan duminica dimineata, pe cale terestra, aflandu-se in siguranta pe teritoriul Pakistanului, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit sursei citate, cetatenii afgani evacuati in acest grup (colaboratori ai fortelor armate…

- Inca 80 de cetateni afgani au fost evacuati cu succes din Afganistan duminica dimineata, pe cale terestra, aflandu-se in siguranta pe teritoriul Pakistanului, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Inca 15 cetateni afgani, colaboratori ai fortelor armate romane, precum si studenti cu burse in Romania, au fost evacuati, sambata, din Afganistan pe cale terestra si se afla in siguranta in Pakistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "In urma demersurilor Celulei de criza,…