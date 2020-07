Stiri pe aceeasi tema

- Inca patru romani din Grecia au fost confirmati cu noul coronavirus, informeaza vineri seara Ministerul Afacerilor Externe. Este vorba de trei turisti aflati in insula Thassos si unul in Lefkada.

- Alți patru romani infectați cu coronavirus au fost depistați in Grecia, potrivit informațiilor publicate vineri seara de Ministerul Afacerilor Externe. Trei cazuri au fost confirmate pe insula Thassos și unul in Lefkada.

- Trei romani aflati in Grecia - doi in Insula Evia si unul la Salonic - au fost testati pozitiv pentru infectia cu noul coronavirus, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

- Ziarul Unirea 29 de turiști din Romania și Bulgaria, depistați cu coronavirus in Grecia. Guvernul elen pregatește masuri 29 de turiști, care veneau din Romania și Bulgaria, au fost depistați de autoritațile din Grecia pozitivi la testul Covid-19. Aceștia au fost testați la punctul de trece al frontierei…

- Alți doi romani aflați in vacanța in Grecia au fost depistați cu Covid-19, dupa ce saptamana trecuta o turista a fost confirmata cu noul coronavirus. Unul dintre romani se afla in insula Thassos, iar celalalt in Paralia Katerini.

- E oficial, inca doi romani aflați in vacanța in Grecia au fost depistați cu coronavirus. In continuarea informațiilor comunicate cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit datelor comunicate astazi de catre autoritațile locale…

- Aproape o mie de romani care muncesc intr-un abator din Germania sunt infectați cu noul coronarivus, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit ultimelor cifre oficiale, in compania respectiva iși...

- Ministerul de Externe anunța ca 85 de romani care lucreaza ca muncitori sezonieri la o ferma din Germania au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus. Toți au fost plasați in carantina, iar costurile cu hrana și cazarea sunt suportate de catre angajator, care acorda și o diurna zilnica de 50 de…