- In continuarea informațiilor transmise in contextul deteriorarii situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul dupa-amiezii zilei de 11 octombrie 2023, respectiv al nopții…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are in atentie aproximativ 300 de cetateni romani care au solicitat sprijin in vederea revenirii in tara din Israel si urmeaza sa ajunga acasa in cursul zilei de joi, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al MAE, Radu Filip.

- Guvernul ar putea sa acorde romanilor obligați sa plece rapid din Israel o suma de bani ca decont pentru plata transportului, conform unor surse politice.Se pregatește un act normativ care va permite celor cu venituri mici sa iși recupereze costurile cu plata biletelor Israel - Romania. Decontul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca alți 283 de cetațeni romani au revenit in siguranța in Romania cu trei curse Tarom, dintre care una din Amman, Iordania. De asemenea, MAE a precizat ca a fost operata o cursa și de catre o companie privata.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private, informeaza News.ro.”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul…

- Ministrul de Externe a vorbit la TVR Info despre solicitarile de repatriere ale romanilor aflați in Israel, in contextul conflictului declanșat de atacurile Hamas. „Sunt foarte mulți cetațeni romani care au cerut sprijinul nostru, al Ambasadei pentru repatrierea in Romania, Pana in acest moment, am…

- Inca doua avioane TAROM au adus in țara romani amenințați de reizbucnirea luptelor dure din Orientul Mijlociu. Avioanele au aterizat la ora 3 și 5 minute și la ora 4 și 15 minute. Compania naționala aeriana a facut și ieri doua astfel de curse speciale, intre Tel Aviv și București, in timp ce Wizz Air…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in urma demersurilor efectuate de Celula de Criza, 346 de cetațeni romani și straini au fost repatriați din Israel, in noaptea de sambata spre duminica, cu doua curse operate de compania TAROM.