- In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe MAE transmite ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul dupa amiezii zilei de 12 octombrie 2023, respectiv al noptii…

- 239 de cetațeni romani au revenit in siguranța in Romania, cu patru curse aeriene, o cursa operata de Tarom, o cursa operata de compania istaeliana EL Al și doua curse operate de doua companii private, transmite MAE.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are in atentie aproximativ 300 de cetateni romani care au solicitat sprijin in vederea revenirii in tara din Israel si urmeaza sa ajunga acasa in cursul zilei de joi, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al MAE, Radu Filip.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private, informeaza News.ro.”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul…

