- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca au revenit in țara 146 de cetațeni romani din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 138 de cetațeni romani din Regatul Țarilor de Jos, 101 cetațeni romani din Regatul Spaniei și 9 cetațeni romani din Republica Tunisiana, ca urmare a demersurilor…

- ”In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca sambata au revenit in tara 76 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Tarilor de Jos, ca urmare a demersurilor comune ale MAE, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerului Afacerilor Interne. Este vorba…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca sambata au revenit in tara 76 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Tarilor de Jos, ca urmare a demersurilor comune ale MAE, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerului Afacerilor Interne. Este…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul zilei de 13 iunie au revenit in tara 76 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Tarilor de Jos, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor…

- Un numar de 365 de cetateni romani din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Hasemit al Iordaniei si Regatul Tarilor de Jos au revenit in tara ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta revenirea in tara a 98 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Austria si al Regatului Tarilor de Jos, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al MAE transmis sambata AGERPRES, repatrierea a fost asigurata prin intermediul a doua curse…

- Un numar de 64 de cetateni romani au ajuns miercuri in tara, din Franta, ca urmare a demersurilor intreprinse de autoritati pentru revenirea acasa a celor afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, a informat, joi, Ministerul Afacerilor…