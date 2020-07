Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 28 de romani care lucreaza la o ferma din Herefordshire au fost testati pozitiv la COVID-19. Potrivit informatiilor preliminare obtinute din partea reprezentantilor agentiei de plasare a fortei de munca, la ferma in cauza isi desfasoara activitatea aproximativ 100 de cetateni romani, arata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca se mentin restrictiile de la frontierele Marii Britanii pentru cetatenii romani. Din 10 iulie, romanii care ajung in Regatul Unit dintr-un stat care nu se afla pe lista celor exceptate de la aceste restrictii sunt obligati sa intre in autoizolare pentru…

- Posibil focar de coronavirus in Poliție, anunța Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, dupa ce noua angajați din cadrul structurii specializate in cercetarea furturilor auto sunt infectați cu Covid-19. Alți 11 polițiști se afla in izolare, iar o prima dezinfectare a fost realizata in…

- Un numar de 260 de romani care au fost afectați de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19 au fost aduși in țara din Turcia și Marea Britanie, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), anunța MEDIAFAX.Printre cetațenii romani…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța, marți dupa-amiaza, ca face verificari pentru a stabilit daca intre persoanele care au sarit in mare de pe o stanca situata pe plaja Durdle Door din Dorset, din Marea Britanie, se afla și romani, anunța instituția, anunța MEDIAFAX.„Ministerul Afacerilor…

- Romanii ce locuiesc in Marea Britanie pot participa in aceasta seara la o sesiune online Q & A - Questions and Answers, gazduita de Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, impreuna cu ajutorul publicatiei My Romania Community.Sesiunea online va acoperi teme de mare…

- Un medic din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord care s-a temut ca ar putea muri din cauza noului coronavirus a spus ca și-a revenit „ca prin minune”, in trei zile, datorita medicamentului Remdesivir.

- Potrivit prim vicepresedintelui PNL, romanul i-a cerut ajutorul spunandu-i ca 300 dintre muncitori sunt infectați cu coronavirus și nu primesc asistența. "Am primit un telefon in urma cu cateva minute de la un roman plecat la munca in Germania, la o ferma din Pforsheim, langa Stuttgart. La…