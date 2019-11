"Ambasada Romaniei la Paris are in atentie evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 3 noiembrie intre localitatile Amiens si Saint-Quentin, Republica Franceza. Reprezentantii misiunii diplomatice au intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii cu privire la cetatenia si identitatea persoanelor afectate", a transmis MAE.

Sursa citata a precizat ca, potrivit datelor obtinute, un cetatean roman a suferit rani usoare si a fost transportat la o unitate medicala din zona pentru a beneficia de asistenta medicala…