MAE, anunţ de ultima oră despre românul răpit în Libia "In contextul eforturilor susținute la nivelul MAE in sprijinul cetațeanului roman semnalat ca fiind rapit pe teritoriul Libiei, menționam ca Celula de criza interinstitutionala convocata de ministrul afacerilor externe și-a continuat activitatea. In cursul zilei de 16 iulie 2018 a avut loc, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, o noua reuniune destinata evaluarii celor mai recente informații privind situația cetateanului roman. In cadrul reuniunii, reprezentantii institutiilor care fac parte din Celula de criza au analizat diverse scenarii de evolutie a cazului și actiunile posibile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

