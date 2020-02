Stiri pe aceeasi tema

- MAE vine cu noutai privind starea de sanatate a romanilor aflați sub carantina la bordul navei de croaziera aflate in carantina in portul din Yokohama. Cei 17 romani se simt bine niciunul dintre acestia nefiind identificat cu coronavirus, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, pana…

