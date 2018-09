Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat inițial ca doi romani se afla printre victimele care au decedat in urma tragediei de la Genova. De fapt, unul dintre ei a fost scos in viața de sub daramaturile podului Morandi, care s-a prabușit marți. Romanul din Gorj este in coma Barbatul de 36 de ani din județul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le transmite romanilor care se vor intoarce din minivacanta dinspre Bulgaria, Grecia sau Turcia ca exista posibilitatea ca in 19 august la iesirea din Bulgaria, prin punctul de frontiera Ruse, la plata taxei de pod sa se creeze coloane mari de autoturisme si autocare,…

- "Dialogul politic cu oficialii din cele doua state se va concentra pe reconfirmarea relatiilor bilaterale apropiate, fundamentate pe sustinerea pentru aderarea la UE si pe asigurarea stabilitatii si securitatii regionale. In contextul atentiei deosebite acordate de Romania relatiilor cu statele din…

- Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, a transmis miercuri un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a SUA, in care afirma ca valorile promovate de Statele Unite ale Americii si de poporul american constituie "un reper pentru evolutia democratiei…

- Ministerul Afacerilor Externe considera ca vehicularea unor informatii incorecte in ceea ce priveste Romania vine in contradictie cu spiritul Parteneriatului strategic incheiat intre Romania si Ungaria si al relatiilor bilaterale de cooperare, respect si incredere reciproca firesti dintre doua state…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite, sambata, ca a luat nota cu preocupare de declaratiile lansate recent in spatiul public, inclusiv de ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, pe teme ce privesc cooperarea energetica regionala si a cerut clarificari, prin Ambasada Ungariei la Bucuresti, privind…

- Ministerul Afacerilor Externe a reactionat, sambata dimineata, la declaratiile facute saptamana aceasta de oficiali maghiari in legatura cu proiectele din Marea Neagra, partea romana precizand faptul ca Unagria foloseste „informatii incorecte“.

- Stadiul cooperarii bilaterale in domeniul justitiei si dezvoltarea relatiilor de colaborare s-au aflat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu Ambasadorul Republicii Kazahstan in Romania, Daulet Batrashev. Potrivit unui comunicat al MJ, miercuri a avut loc, la sediul Ministerului…