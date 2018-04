Stiri pe aceeasi tema

- Romania va prelua de la inceputul anului viitor Presedintia Consiliului Uniunii Europene, astfel ca Ministerul Afacerilor Externe a lansat un concurs prin care pune la bataie 13 posturi pentru ocuparea functiilor de executie specifice in contextul procesului de pregatire a Presedintiei Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul “Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene”, care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Daca ai peste 18 ani, poți sa te alaturi programului…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul „Voluntari ai Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene“, care se va desfașura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat in perioada 1 aprilie – 30 iunie 2018, in care vor fi implicați 60…

- Intalnirile de lucru pentru organizarea Summit-ului UE din 2019 la Sibiu continua. Spre exemplu, Primarul Astrid Fodor a primit miercuri, 7 februarie, la sediul Primariei Sibiu, vizita unei delegații din Ministerul Afacerilor Externe condusa de doamna Doris Mircea, directorul general al Serviciului…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat joi, 25 ianuarie 2018, o prima etapa a procesului de consultare publica privind tematicile de interes ale Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, prin intermediul Forumului de consultare…