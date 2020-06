Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a salutat decizia Inaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, privind numirea diplomatului roman Oana Cristina Popa in po...

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, merge joi la Chisinau, dupa ce presedintele si Guvernul Romaniei au anuntat ca acorda sprijin Republicii Moldova, in contextul epidemiei de SARS-CoV-2, cu o echipa medicala si echipamente sanitare si medicamente, informeaza Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la reuniunea trilaterala Romania-Polonia-Turcia, in sistem videoconferinta, la nivelul ministrilor Afacerilor Externe, alaturi de omologul polon, Jacek Czaputowicz, si cel turc, Mevlut Cavusoglu, informeaza Ministerul Afacerilor Externe…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost calificata direct la EHF EURO 2020, programat in decembrie, in Norvegia si Danemarca, dupa ce restul meciurilor din preliminarii au fost anulate de Comitetul Executiv al Federatiei Europene de Handbal, reunit, vineri, in videoconferinta, a anuntat forul…

- La inceputul pandemiei, aproximativ 600.000 de cetațeni ai spațiului comunitar au declarat ca sunt blocați in afara Uniunii. Cei mai mulți dintre aceștia erau in regiunea Asia-Pacific și pe continentul american. Cu eforturi intense din partea UE in ceea ce privește cooperarea consulara, coordonarea…

- Presedintia croata a Uniunii Europene a amanat, din cauza epidemiei de coronavirus, summitul pentru vestul Balcanilor programat in 7 mai, la Zagreb, informeaza AFP miercuri, citata de Agerpres. In capitala Croatiei urmau sa se reuneasca reprezentantii la cel mai inalt nivel ai candidatelor balcanice…

- Pandemia de coronavirus ameninta grav comunitatile de romi din vestul Balcanilor, care erau oricum dezavantajate, a avertizat marti organizatia neguvernamentala Societatea pentru Popoarele Amenintate (STP), cu sediul in Germania. 'Din cauza situatiei catastrofale a romilor din vestul Balcanilor,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat, vineri, prin sistem videoconferinta, la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene. Principalul punct de discutie a fost raspunsul international la pandemia de COVID-19, anunța news.ro.Potrivit…