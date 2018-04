Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico nu a fost notificata de catre autoritatile din Costa Rica in legatura cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta tara formulata de catre Elena Udrea, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Elena Udrea nu poate fi extradata, grație statutului de refugiat politic in Costa Rica, pentru ca simpla depunere a unei cereri de recunoaștere a statutului de refugiat politic inceteaza procesul de extradare in cazul respecttivei persoane. „Depunerea unei cereri de recunoaștere a statutului de refugiat…

- ICCJ a constatat, vineri, in dosarul "Gala Bute", ca Elena Udrea nu a primit statut de refugiat politic in Costa Rica intrucat din inscrisurile prezentate de avocati reiese ca a depus doar o solicitare in acest sens. Judecatorii au respins si cererea ca fostul ministru sa fie audiat la distanta.

- Un procuror de la DNA a declarat vineri la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca, din documentele depuse in instanta de avocatul Elenei Udrea, nu rezulta ca aceasta a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica.