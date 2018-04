Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico, care asigura reprezentarea diplomatica in Costa Rica, nu a fost notificata de catre autoritatile din Costa Rica in legatura cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic in aceasta tara formulata de catre Elena Udrea, a comunicat Ministerul Afacerilor…

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico, scrie agerpres.ro.…

- Ministerul Afacerilor Externe al României a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor misiunii României, dupa ce Ambasada României…