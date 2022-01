Stiri pe aceeasi tema

- "In continuarea precizarilor privind situația din Republica Kazahstan, MAE face urmatoarele precizari:Cu privire la informațiile aparute in spațiul public referitoare la prezența in Kazahstan a unor angajați romani ai unei companii farmaceutice din Romania, MAE informeaza ca, in urma demersurilor realizate…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaz ca Ambasada Romaniei in Kazahstan nu a primit nicio solicitare de asistenta consulara sau evacuare, ci doar patru solicitari de informatii privind situatia de securitate si programul zborurilor companiilor aeriene, potrivit news.ro. „Cu privire la informatiile…

- Municipiul Zalau a primit, in cadrul ediției din acest an a Galei Asociației Municipiilor din Romania, trofeul pentru Excelența in sanatate și asistența sociala. Asociația Municipiilor din Romania (AMR) organizeaza incepand din anul 2017, la fiecare final de an, „Gala AMR”, sub Inaltul Patronaj al Președintelui…

- Pana miercuri seara, 127 de romani au anunțat ca vor sa revina in țara din Maroc, alaturi de alți 53 de cetațeni europeni, potrivit Ministerului de Externe. Listele de pasageri au fost deja transmise operatorului aerian in dimineața zilei de joi, 2 decembrie, potrivit MAE.MAE a anunțat miercuri continuarea…

- Ministerul de Externe anunța ca 46 de cetațeni romani și 24 de straini au plecat cu un avion din Johannesburg la ora 03:45 și ar urma sa ajunga la 15:30. Alți 7 cetațeni romani care se afla in Cape Town nu au reușit sa se imbarce. „Zborul special organizat la inițiativa Guvernului Romaniei pentru repatrierea…

- 70 de persoane, dintre care 46 cetațeni romani, au decolat marți, in jurul orei 4:00, de la Johannesburg cu zborul special trimis de autoritațile romane pentru a repatria persoanele blocate in Africa de Sud ca urmare a inchiderii granițelor dupa depistarea tulpinei Omicron, transmite Ministerul de Externe…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, la inceputul ședinței de guvern, ca Romania va trimite o aeronava pentru cei 36 de cetațeni romani blocați in Africa de Sud.In ședința de guvern se vor discuta și noi masuri privind prevenția raspandirii noii tulpini Omicron a coronavirusului. Care sunt SIMPTOMELE…