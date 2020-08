Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, marți seara, ca s-a autosesizat in urma exploziilor puternice care au avut loc in orașul libanez Beirut și a facut demersuri urgente pentru a afla de la autoritațile locale informații cu privire la cetațenia și identitatea persoanelor afectate.

- Doua explozii puternice au avut loc, marti dupa-amiaza, in capitala Libanului, Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya si de Agentia France-Presse. Deflagratia s-a produs in zona portuara Karantina din Beirut. Potrivit unor surse militare citate de presa…

- Mai mulți libanezi au surprins pe camera explozia care le-a distrus orașul. Imaginile cumplite fac acum inconjurul lumii pe rețelele de socializare. In videourile surprinse cu telefoanele mobile, oameni ingroziți se cauta și se intreaba daca sunt bine. Pe unii suflul i-a culcat la pamant. Oamenii au…