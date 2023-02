Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 februarie a.c., 10 cetateni romani au fost imbarcati in vederea repatrierii prin intermediul unui nou zbor umanitar MApN. Astfel, trei cetateni romani, o mama si doi copii, au fost imbarcati in vederea repatrierii intr o aeronava militara romana de pe Aeroportul din Adana, aeronava efectuand…

- O mama cu cei doi copii ai sai și alți șapte cetațeni romani au fost preluați miercuri, 8 februarie, de o aeronava militara romana pentru a fi repatriați din Turcia, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), intr-un comunicat. Mama și copiii au fost preluați de pe Aeroportul din Adana. Ulterior, alți…

- Miercuri, 8 februarie, alți 10 cetateni romani au fost imbarcati in vederea repatrierii prin intermediul unui nou zbor umanitar efectuat de o aeronava a MApN. Astfel, trei cetateni romani, o mama si doi copii, au fost imbarcati in vederea repatrierii intr-o aeronava militara romana de pe Aeroportul…

- 21 de cetațeni romani au fost repatriați din Turcia cu ajutorul aeronavelor Ministerului Apararii, a anunțat ministrul de externe Bogdan Aurescu in ședința de guvern de miercuri, in timp ce cinci au reușit sa repatrieze pe cont propriu. In prezent, in zonele afectate de cutremur, mai sunt 17 cetațeni…

- Din grup fac parte o mama cu doi copii, precum si noua studenti si profesorul coordonator, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), intr-un comunicat. Alți 13 cetațeni romani au fost preluați marți seara, 7 februarie, de pe aeroportul din Adana pentru a fi aduși in țara, prin intermediul unui al…

- Alti 13 cetateni romani vor fi adusi in tara din Turcia cu o aeronava militara, in seara de marti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit Ministerului roman al Apararii, din grup fac parte o mama cu doi copii, precum si noua studenti si profesorul coordonator. Ei au fost imbarcati…

- Opt romani - cinci studenți și trei cadre didactice - au fost imbarcați pentru a fi repatriați de pe Aeroportul din Adana, Turcia, prin intermediul unui zbor umanitar MApN organizat ca parte a misiunii de sprijin a Departamentului pentru Situații de Urgen

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca, luni seara, opt cetațeni romani - cinci studenți și trei cadre didactice - și doi polonezi au fost imbarcați pe un zbor umanitar MApN organizat cu misiunea DSU in Turcia pentru a fi aduși din Adana in Romania.