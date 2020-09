Stiri pe aceeasi tema

- Alina Orosan a fost numita presedinte al Comitetului consilierilor juridici pe probleme de drept international public (CAHDI) al Consiliului Europei, in cadrul sesiunii din 24-25 septembrie, de la Praga. Alina Orosan a fost director general pentru afaceri juridice in cadrul Ministerului Afacerilor Externe.…

- Cotidianul Le Parisien a relatat putin mai deverme, citand surse concordante, ca Giscard, presedinte al Frantei intre 1974 si 1981, se afla la terapie intensiva la spitalul Georges Pompidou, unde i-a fost diagnosticata o infectie pulmonara. Valery Giscard-d'Estaing a implinit 94 de ani la…

- Irina Begu, locul 82 WTA, s-a impus, sâmbata, cu scorul 6-2, 4-6, 6-2, în fața ibericei Sara Sorribes Tormo (84 WTA), în sferturile competiției de la Praga. Pentru un loc în marea finala, Irina se va duela cu Simona Halep.Partida a fost întrerupta din cauza ploii,…

- Simona Halep si Ana Bogdan evolueaza, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Praga, de categorie WTA International, potrivit news.ro.Prima intra pe teren Ana Bogdan, locul 92 WTA, care o intalneste, pe terenul central, de la ora 12.00, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 69 WTA.Dupa…

- Joe Biden a anunțat, marți seara, ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA alaturi de Kamala Harris. Aceasta este prima femeie de culoare propusa pentru funcția de vicepreședinte, potrivit The New York Times.Kamala Harris in varsta de 55 de ani este astfel prima femeie de culoare nominalizata…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 202.250 dolari. Romanca a invins-o fara probleme pe letona Anastasija Sevastova, cap de serie numarul 9, cu un sec 6-2, 6-2. Begu (29 ani, 82 WTA) a reusit o victorie…

- Apropiatii lui Vladimir Putin își exercita influența în cele mai înalte sfere ale societații engleze, uneori cu complicitatea membrilor sai, scrie saptamânalul francez Le Point, citat de Rador.Oligarhii ruși instalati la Londra se infiltreaza în establishmentul…

- Amenințarea demiterii nu mai sperie pe nimeni din MAI. Șeful de post din Bolintin Vale care a batut un barbat culcat la pamant este in continuare in funcție. Totul s-a intamplat in aprilie, iar agresiunea a fost filmata. Public, s-a anunțat demiterea sa. In realitate, este in continuare in funcție.