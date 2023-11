Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, incepand cu data de 18 septembrie 2023, Asociatiile Producatorilor de Cereale si Fermierilor din aceasta tara vor organiza activitati de protest la nivel national,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis doua atentionari de calatorie pentru Italia si Slovenia. In cazul Italiei, exista pericolul producerii unor incendii. In Slovenia este Cod rosu de ploi torentiale si inundatii.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Italia. Cei care vor sa mearga in peninsula trebuie sa știe ca, in zilele urmatoarele, mai multe zone sunt vizate de o avertizare cod roșu de canicula.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le transmite romanilor ca pentru perioada 21 - 23 august 2023, au fost emise coduri rosu si portocaliu de canicula, in Croația, pentru regiunile Kninska, Rijecka, Splitska, Dubrovacka și Velebitski kanal.

- Romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța trebuie sa știe ca incepand de vineri este anunțat un episod de canicula intensa pana in 21 august, potrivit unei alerte de calatorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Norvegiei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, pentru perioada 13 - 14 august 2023, se mentin codul rosu si codul portocaliu de inundatii pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde este in vigoare un Cod rosu de canicula.Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania - Comunitatea Autonoma Andaluzia, ca Agenția Meteorologica…