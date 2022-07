MAE. Alerta de calatorie pentru Franta. Perturbari semnificative ale curselor aeriene Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca in ziua de 1 iulie este anuntata o greva a angajatilor grupului ADP Aeroports de Paris , cu posibilitatea de a fi extinsa si care va produce perturbari semnificative ale curselor aeriene, formarea de cozi, intarzieri in graficul de zbor si anulari ale unor curse aeriene.Astfel, se recomanda verificarea informatiilor pe site urile companiilor aeriene alese si sa s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

