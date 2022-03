Stiri pe aceeasi tema

- Centralele nucleare de la Cernobil și Zaporojie sunt controlate de militari ruși impreuna cu angajați și paznici ucraineni, anunța Aleksei Polișciuk, directorul unui departament din cadrul Ministerului rus de Externe, pentru Sputnik, citat de EFE.

- Militari rusi controleaza centralele nucleare ucrainene de la Cernobil si Zaporojie impreuna cu angajati si paznici ucraineni, a declarat luni noaptea Aleksei Polisciuk, directorul unui departament din cadrul Ministerului de Externe rus, pentru agentia rusa Sputnik (site de propaganda rusesc – n.r.),…

- Garda Naționala a Rusiei a inceput sa protejeze infrastructura importanta și comunicațiile de transport, inclusiv instalațiile nucleare, printre care centralele nucleare de la Cernobil și Zaporojie. Despre acest lucru a de directorul Rosgvardiya, generalul armatei Viktor Zolotov, a declarat pentru Lenta.ru…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a avertizat ca un ofiter rus se afla in prezent la conducerea tehnica a centralei nucleare de la Zaporojie, bombardata si ocupata de Rusia in timpul invaziei sale in Ucraina, ceea ce contravine principiilor de baza pentru functionarea sigura a acesteia,…

- ''Conducerea centralei se afla acum sub comanda comandantului fortelor rusesti care au preluat controlul sitului saptamana trecuta'', a declarat duminica directorul general al agentiei ONU, argentinianul Rafael Grossi.Grossi si-a exprimat "profunda ingrijorare" cu privire la o schimbare care, a avertizat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la „teroarea nucleara” si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, informeaza AFP, potrivit Agerpres . „Avertizam pe toata lumea ca nicio alta…

- Centralele nucleare operationale din Ucraina functioneaza in siguranta si nu au avut loc "distrugeri" la facilitatile de la fosta centrala nucleara de la Cernobil, a anuntat joi Agentia Internationala pentru Energie Atomica, citand o notificare trimisa de Autoritatea pentru reglementare a energiei…

- Centralele nucleare operationale din Ucraina functioneaza in siguranta si nu au avut loc „distrugeri” la facilitatile de la fosta centrala nucleara de la Cernobil, a anuntat joi Agentia Internationala pentru Energie Atomica, citand o notificare trimisa de Autoritatea pentru reglementare a energiei nucleare…